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Sony'e Play Station 5 darbesi! Hisseleri 10 milyar dolar eridi

19.02.2024 - 10:36 | Son Güncelleme :
Sony'e Play Station 5 darbesi! Hisseleri 10 milyar dolar eridi | Ekonomi Haberleri

Japon teknoloji devi Sony'nin hisseleri, oyun bölümü Play Station'ın konsol satışlarındaki kesinti beklentisi nedeniyle 10 milyar eridi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya'nın ünlü teknoloji markası Sony'nin hisseleri borsada çakıldı. Sony'nin oyun kolu Play Station'un konsol satışlarının revize edilmesi haberi sonrası şirketin değeri 10 milyar eridi. Şirket, son oyun konsolu Play Station 5'in Mart sonuna kadar olan satış tahminini 21 milyar dolara çekti. Şirket Mart sonuna kadar daha önce 25 milyon konsol satışı bekliyordu. 

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Öte yandan uzmanlar şirketin faaliyet marjının son çeyrekte yüzde 6'ya gerilemesinin de hisselerin erimesinde önemli bir etken olduğunu söylüyor. Şirketin faaliyet marjı, 2022 sonunda yüzde 9, 2022 başında ise yüzde 12 olarak gerçekleşmişti. 

Finans kuruluşu Jefferies'in analisti Atul Goyal, "PS5 için sevkiyat tahmininin düşürülmesi aslında hayal kırıklığı yaratan şey değil. Hayal kırıklığı yaratan şey, faaliyet marjının düşük seviyesidir" dedi. 

 


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