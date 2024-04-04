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THY'den dev kar

04.04.2024 - 06:46 | Son Güncelleme :
THY'den dev kar | Piyasa Haberleri

Türk Hava Yolları karını yüzde 244 oranında artırmayı başardı.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları dev kar açıkladı. Şirket 2023 yılında 163 milyar 3 milyon lira kar elde etti. 2022 yılındaki kar 47 milyar 429 milyon lira olmuştu.
Böylece şirketin karlılığı yüzde 244 oranında artmış oldu.

Bilançoda borçları incelendiğinde 242.7 milyar lira olurken toplam varlıkları 1 trilyon 50 milyar 91 milyon lira oldu. Satışlardan elde edilen gelir 5004.3 milyon lira olurken brüt karı yüzde 58 artışla 119.4 milyar lira oldu. 


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