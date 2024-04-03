Euro bölgesi enflasyonu beklenenden hızlı düştü | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nin yıllık enflasyon oranı Mart ayında tahmin edilenden daha fazla düşerek yüzde 2,4 oldu. Bu durum Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Haziran ayında faiz oranlarını düşüreceği yönündeki umutları artırdı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

AB istatistik kurumu, euro alanındaki tüketici fiyat artışlarının Şubat ayındaki yüzde 2,6'dan Mart ayında yüzde 2,4'e gerilediğini açıkladı. AFP'nin haberine göre FactSet anketine katılan uzmanlar enflasyonun yüzde 2,6'da sabit kalacağını tahmin ederken, Bloomberg'in anketi yüzde 2,5'e daha küçük bir düşüş bekliyordu.

Haberin Devamı

Rakam Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde iki hedefine yaklaşıyor. Bu veriler ECB'nin Haziran'da faiz indirimi yapması ihtimalini güçlendiriyor ancak uzmanlar 11 Nisan'daki para politikası toplantısında bir indirim beklemiyorlar.

Frankfurt merkezli ECB, yükselen enflasyonu dizginlemek için agresif bir faiz artırım kampanyasının ardından Ekim 2023'ten bu yana faiz oranlarını sabit tutuyor. Avro Bölgesi enflasyonu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve bunun Avrupa'daki enerji maliyetleri üzerindeki etkisi sonrasında Ekim 2022'de yüzde 10,6 ile zirveye çıkmıştı.

Etiketler