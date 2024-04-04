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Halka açık şirketten Tarabya sırtlarında konut satışı

04.04.2024 - 06:54 | Son Güncelleme :
Halka açık şirketten Tarabya sırtlarında konut satışı | Piyasa Haberleri

Deniz GYO, Tarabya'da konumlu iki adet bağımsız bölümü 57 milyon TL bedelle sattı.

Deniz GYO, Tarabya sırtlarında yer alan 1171 metrekare ve 8512 metrekare alanda kurulu havuzlu lüks sitede 2 adet meskeni sattı. Şirket iki mesken için KDV hariç 57 milyon lira gelir elde etti.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz portföyünde bulunan, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya mahallesi 440 ada 89 ve 90 parsellerde konumlu 2 adet mesken, ekli 27.12.2023 tarihli gayrimenkul raporuna göre toplam KDV hariç 42.500.000 TL ekspertiz değeri olan 2 adet bağımsız bölüm KDV hariç 57.000.000 TL tutarında bedel ile satışı yapılmıştır. "


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