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Tesla'da kundaklama! Hisseler düştü

06.03.2024 - 08:02 | Son Güncelleme :
Tesla'da kundaklama! Hisseler düştü | Piyasa Haberleri

Tesla'nın Berlin'de bulunan fabrikasının yakınındaki elektrik trafosunun kundaklanmasından dolayı üretim durdu ve elektrik kesintisi yaşandı. Bu durumdan dolayı Tesla hisseleri Mayıs 2023 seviyelerine geriledi.

Tesla'da kundaklanma olayı yaşandı. Berlin'deki otomobil fabrikasının yakınındaki trafonun kundaklanıp patlatılmasının ardından üretim durdu ve bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Tesla hisseleri bu durumdan dolayı yüzde 4'e yakın değer kaybetti ve Mayıs 2023 tarihindeki seviyelerine gerilemiş oldu.

Tesla, Wall Street'te seans sonrası işlemlerde ise yüzde 0,21 değer kazanarak 180,95 dolara toparlandı.


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