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Altın yükselişini sürdürüyor... Gram altın ne kadar oldu?

06.03.2024 - 09:46 | Son Güncelleme :
Altın yükselişini sürdürüyor... Gram altın ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Dün tarihi zirvesini gören altının ons fiyatı güne yatay seviyede başlayarak 2138 dolardan alıcı buluyor. Bankalar arası işlemlerde gram altın 2174 TL seviyesine çıktı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Altın, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artıracağı beklentisi ile yükselmeye devam ediyor. Piyasalar bugün Fed Başkanı Jerome Powell'in yorumlarına odaklandı. Powell, ABD'de enflasyonun yüzde 2'ye gerilemedikçe Fed'in faiz indirimine başlamayacağını belirtti. Uzmanlar Fed'in parasal gevşeme politikasına Haziran'dan önce başlamayacağı görüşünde. Dün tarihi zirvesini gören altının ons fiyatı ise 2127 dolar seviyesine çekildi.

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YURT İÇİ PİYASALARDA ALTIN 

Altının ons fiyatının rekor kırması ve dolar/TL'nin yönü ile gram altın da yükselişini sürdürüyor. Altının gramı bankalar arası piyasada 2174 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasada altın ise 2277 TL'den alınıp 2308 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 3740 TL, satış 3803 TL.

Tam altın alış fiyatı 14980 TL, satış 15435 TL.

Ata altın alış fiyatı 15411 TL, satış 15892 TL. 


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