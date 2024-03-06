SASA'nın karlılığında gerileme | Piyasa Haberleri

SASA Polyester, 2023 yılında 18.1 milyar lira kar açıkladı. Böylece şirketin karı bir önceki yıla göre yüzde 10 düşmüş oldu.

Sanayi devleri arasında yer alan SASA Polyester bilançosunu açıkladı ve karlılığında düşüş meydana geldi. Enflasyonist ortama rağmen karını artırmakta zorlanan SASA, 2023 yılında 18 milyar 192 milyon 162 bin lira kar etti. 2022 yılında şirketin karı 22 milyar 753 milyon 905 bin lira seviyesindeydi. Böylece şirketin karı yüzde 20 düşmüş oldu.

SASA hisseleri dünkü kapanışta yüzde 2.15 prim yapmış ve 38.02 liradan kapanmıştı.

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Şirketin esas faaliyet karı ise 6 milyar 7 milyon 870 bin lira gerçekleşti ve 2022 yılına göre yüzde 41 oranında geriledi. Brüt kar ise 8 milyar 705 milyon 348 bin oldu ve 2022'ye göre yüzde 33 düştü.

Hasılatında da gerileme olan şirket 46.3 milyar lira gelir elde etti ve 2022'ye göre yüzde 25'lik gelir kaybı yaşadı.

Özkaynakları tarafında yüzde 62'lik artış yaşandı ve 65.8 milyar liraya yükseldi. Ticari borçlarını yüzde 30 oranında azaltan şirket finansal borçlarını yüzde 52 oranında artırdı.

Nakit vb... varlıkları yüzde 298 artan şirketin alacakları da yüzde 81 oranında artmış oldu.

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