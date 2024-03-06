Bitcoin'de sert düşüş var | Bitcoin Haberleri

ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına izin verilmesiyle tarihi yüksek seviyeye çıkan Bitcoin dramatik düşüşe sahne oldu.

Kasım 2021 tarihinden bu yana 69 bin doların üzerine çıkamayan Bitcoin dün yeni rekorunu kırdı. 69 bin 322 dolara kadar yükseliş gerçekleştiren Bitcoin, bu seviyeyi gördükten sonra yüzde 10'un üzerinde sert düşüşle 60 bin dolara kadar geriledi. Son 24 saat içinde böylece Bitcoin 60-69 bin dolar aralığında işlem gördü.

Marj kısıtı olmamasından dolayı sert düşüşlere sahne olan kripto paralar yatırımcılarına büyük kayıplar verdirebiliyor. Uzman olmayan kişiler tarafından bilinçsizce yönlendirmeler yapılarak kripto para yatırımı yapanlar tasarruflarını kaybedebiliyor.

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63 BİN DOLARDA

Lider kripto para birimi Bitcoin şu sıralar 63 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

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