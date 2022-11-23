  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Suudi Arabistan’dan 5 milyar dolarlık hazırlık
‹ Önceki Haber VakıfBank sendikasyon kredisini yeniledi VakıfBank sendikasyon kredisini yeniledi Sonraki Haber › Enerji sektöründe dijital işbirliği Enerji sektöründe dijital işbirliği

Suudi Arabistan’dan 5 milyar dolarlık hazırlık

23.11.2022 - 09:39 | Son Güncelleme :
Suudi Arabistan’dan 5 milyar dolarlık hazırlık | Piyasa Haberleri

Suudi Arabistan’ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açmasına yönelik yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiği duyuruldu.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, e-posta ile verdiği yanıtta, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık mevduat için son görüşmeleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Bir Türk yetkilinin de, Suudi Arabistan ile mevduat anlaşması konusunda yürütülen görüşmelerin son aşamada olduğunu söylediği kaydedildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bali’deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer almıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.854 Değişim: 1,54% Hacim : 121.177 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 4.728 23.11.2022 Yüksek 4.865
Açılış: 4.804
18,6232 Değişim: 0,10%
Düşük 18,5782 23.11.2022 Yüksek 18,6367
Açılış: 18,6054
19,3261 Değişim: 0,78%
Düşük 19,1501 23.11.2022 Yüksek 19,3485
Açılış: 19,1774
1.043,01 Değişim: 0,16%
Düşük 1.033,33 23.11.2022 Yüksek 1.046,81
Açılış: 1.041,38
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.