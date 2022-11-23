Suudi Arabistan’dan 5 milyar dolarlık hazırlık | Piyasa Haberleri

Suudi Arabistan’ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açmasına yönelik yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiği duyuruldu.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, e-posta ile verdiği yanıtta, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık mevduat için son görüşmeleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Bir Türk yetkilinin de, Suudi Arabistan ile mevduat anlaşması konusunda yürütülen görüşmelerin son aşamada olduğunu söylediği kaydedildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bali’deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer almıştı.

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