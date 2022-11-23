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Enerji sektöründe dijital işbirliği

23.11.2022 - 09:49 | Son Güncelleme :
Enerji sektöründe dijital işbirliği | Ekonomi Haberleri

SOCAR Türkiye ve Turkcell gerçekleştirdikleri işbirliği kapsamında, Aliağa Yarımadası’na özel bir proje geliştirdi.

Proje kapsamında Turkcell, SOCAR Türkiye’ye özel kurulan mobil iletişim ağıyla, İzmir Aliağa Yarımadası’nda sadece SOCAR Türkiye bilgi teknolojileri altyapısı için baz istasyonları kurarak özel bir Private LTE ağı oluşturacak. SOCAR Türkiye’nin Aliağa Yarımadası’nda STAR Rafineri ve Petkim gibi önemli iştiraklerinin bulunduğu bölge, Türkiye’nin ilk “Özel Endüstri Bölgesi” unvanına sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt, “Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye olarak ilkleri gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Sektörümüzde dijital dönüşümde öncü şirket olma iddiasındayız. Bugün de burada bizi çok heyecanlandıran ve sektörümüz için bir ilk olacak işbirliğini duyurduk. SOCAR Türkiye olarak dijital dönüşüm vizyonumuz ve stratejik planlarımızın ışığında geliştirdiğimiz bu projede Turkcell’in teknolojisi ile SOCAR Türkiye’yi ve Aliağa’yı 5G’ye hazırlıyoruz. Dijital dönüşüm yolculuğumuzdaki çok önemli bir adımı atıyoruz” dedi.

‘ÖRNEK OLACAK’

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata ise şunları söyledi: “SOCAR Türkiye, bin 453 hektarlık bir yarımadada rafineri, petrokimya, liman işletmeciliği gibi işkollarında faaliyet gösterdiğinden, her iş birimi özelinde terzi usulü dijitalleşme ihtiyaçlarına cevap verebilmek istiyordu. SOCAR Türkiye, eşsiz şebekemiz sayesinde sunduğumuz Private LTE teknolojisi ile Aliağa Yarımadası’nda tüm faaliyetlerini dijitalleştirebilecek bir altyapıya sahip olacak. Tüm açık alanı kapsayacak, düşük gecikme değerlerine sahip, aynı zamanda nesnelerin interneti teknolojilerini destekleyen bu altyapının kurulmasının enerji sektörü için de örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.


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