VakıfBank sendikasyon kredisini yeniledi | Ekonomi Haberleri

VakıfBank, 16 ülkeden 21 bankanın katılımıyla 222,5 milyon dolar ve 328 milyon Euro olmak üzere toplam 560,3 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Özellikle global anlamda makro ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde 560,3 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sendikasyon kredisini Türk bankacılık sektöründeki ticari bankalar arasındaki en yüksek oranla yenileyen banka olmanın gururunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Daha da önemlisi 2022 yılının tamamına bakıldığında, 1,5 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredilerimizin toplamını yüzde 97 ile en iyi oranda yenileyen banka konumundayız” diyen Üstünsalih, elde edilen bu başarının VakıfBank’ın muhabir bankalarla olan güçlü ilişkilerinin bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Elde edilen sonuçların uluslararası piyasalarda VakıfBank’ın sağlam duruşunu ve Türkiye’ye duyulan güveni bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çeken Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü.

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“Söz konusu işleme, geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon kredisinde yer almayan ve ikisi Orta Doğu’dan, ikisi Kıta Avrupası’ndan olmak üzere toplam dört yeni bankanın daha katılmış olması memnuniyet vericidir. Bu vesileyle işlemimize destek veren tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.”

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