  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • SPK'dan önemli aracı kurum kararı
‹ Önceki Haber 3 şirketin sermaye artırımına onay 3 şirketin sermaye artırımına onay Sonraki Haber › TPAO, Marmara Denizi'nde petrol arayacak TPAO, Marmara Denizi'nde petrol arayacak

SPK'dan önemli aracı kurum kararı

22.03.2024 - 06:49 | Son Güncelleme :
SPK'dan önemli aracı kurum kararı | Piyasa Haberleri

SPK, aracı kurumlar için gerekli asgari kuruluş özsermayesi tutarını 300 milyon TL olarak belirledi.

Sermaye Piyasası Kurulu, yeni kurulacak aracı kurumlar için özsermaye tutarını 300 milyon lira olması gerektiğine yönelik karar aldı.

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

"III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in (Tebliğ) 5 ve 63 üncü maddeleri uyarınca kurulacak aracı kurumlara ilişkin aşağıdaki esaslar belirlenmiştir.

Haberin Devamı

1) a) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (6362 sayılı SPKn) md.43/1-(ç) ve Tebliğ’in md. 5/1-(ç) hükümlerinde Kurulumuza verilen yetki kapsamında, Tebliğ’in 5/1 fıkrası uyarınca kurulacak aracı kurumlar ile;

b) 6362 sayılı SPKn md.43/1-(ç) ve Tebliğ’in md. 5/2 hükümleri ile Kurulumuza verilen yetki kapsamında, Tebliğ’in 63’üncü maddesi uyarınca kurulacak aracı kurumlar için gerekli asgari kuruluş özsermayesi tutarının 300.000.000 TL olarak belirlenmesine;

2) Yukarıdaki (1) no'lu madde kapsamında kurulacak aracı kurumlarca; kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul Karar tarihini takip eden 2 yıl süreyle, mevzuattan kaynaklanan bir yükümlülük dolayısıyla oluşacak mücbir haller haricinde, kuruluş izni verildiği tarihte geçerli olan ve (1) no'lu madde kapsamında belirlenen asgari kuruluş özsermayesi tutarının altına düşülecek şekilde sermaye çıkışı sonucunu doğuracak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.183 Değişim: 0,47% Hacim : 57.328 Mio.TL Son veri saati : 13:07
Düşük 9.152 22.03.2024 Yüksek 9.223
Açılış: 9.162
32,0130 Değişim: -0,04%
Düşük 31,8778 22.03.2024 Yüksek 32,2123
Açılış: 32,0252
34,6752 Değişim: -0,58%
Düşük 34,5306 22.03.2024 Yüksek 35,0445
Açılış: 34,876
2.228,80 Değişim: -0,63%
Düşük 2.219,95 22.03.2024 Yüksek 2.260,11
Açılış: 2.242,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.