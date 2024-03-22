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TPAO, Marmara Denizi'nde petrol arayacak

22.03.2024 - 06:54 | Son Güncelleme :
TPAO, Marmara Denizi'nde petrol arayacak | Genel Haberler

TPAO, Marmara'da petrol aramak üzere 3 ruhsat aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü'ne (TPAO) Marmara Denizi'nde belirlenen alanlar için 3 petrol arama ruhsatı verdi.

MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Marmara Denizi'nde Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında 95 bin 55 hektar alanda petrol araması için 8'er yıl süreyle üç arama ruhsatı verildi.


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