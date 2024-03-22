3 şirketin sermaye artırımına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Vakıf Finansal Kiralama, Pankent ve Makim Makine'nin sermaye artırım taleplerini onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 1 milyar TL bedelli sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 1 milyar TL olan sermayesi artırım sonrası 2 milyar TL'ye çıkacak. Satış türü "halka arz" olarak belirlendi.

PANKENT'İN PAY İHRACI ONAYLANDI

SPK, Pankent Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 27 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 62 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 89 milyon TL'ye çıkacak.

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MAKİM MAKİNE'DEN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

SPK, Makim Makine Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 56 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 56 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 112 milyon TL'ye çıkacak.

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