SPK'dan Bankpozitif'e onay | Piyasa Haberleri

SPK, Bankpozitif'in mevcut faaliyet izinlerinin genişletilmesini onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ’nin mevcut faaliyet izinlerinin genişletilmesini onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ’nin mevcut faaliyet izinlerine ek olarak, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

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