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Herkesi ilgilendiriyor! GİB açıkladı, süreler uzatıldı

29.03.2024 - 07:01 | Son Güncelleme :
Herkesi ilgilendiriyor! GİB açıkladı, süreler uzatıldı | Genel Haberler

Gelir İdaresi Başkanlığı, yıllık gelir vergisi beyannameleri ve Şubat 2024 dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirim sürelerini 5 Nisan 2024'e kadar uzattı. Böylece kira vergisi için de süre uzamış oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı gelir vergisine ilişkin beyanname sürelerini uzatma kararı aldı. Buna göre kira geliri elde edenlerin verecekleri beyannameler 1 Nisan 2024'ten 5 Nisan 2024 tarihine aktarıldı.

GİB'den yapılan açıklama şöyle:

28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar,

Haberin Devamı

- 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar

- Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar

uzatılmıştır.


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