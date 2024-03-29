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SPK'dan İnfo Yatırım'a işlem yasağı cezası

29.03.2024 - 07:12 | Son Güncelleme :
SPK'dan İnfo Yatırım'a işlem yasağı cezası | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Ünlü Yatırım Holding pay piyasası emir ve işlemleriyle ilgili İnfo Yatırım'a idari para cezası verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı’nın 25.10.2023 tarihli kararı sonrasında, Ünlü Yatırım Holding pay piyasasına ilişkin olarak iletilen emirlerin ve gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye idari para cezası verdi.

25.10.2023 tarihli Kurul Kararı uyarınca haklarında borsalarda işlem yasağı tesis edilmiş olan Abdülkadir ÖZDEK ve Esalettin ÖZDEK’in İnfo Yatırım Menkul Değerler nezdindeki hesaplarından 26.10.2023 tarihinde Borsa İstanbul AŞ sistemine emir iletilmesi nedeniyle 25.10.2023 tarihli Kurul Kararı, V101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası ve 12'inci maddenin birinci fıkrası gereğince 3 milyon 150 bin 216 lira idari para cezası uygulandı.


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