SPK'dan 12 kişiye 6 ay yasak | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Ünlü Yatırım Holding ve Anel Elektrik pay piyasası işlemleriyle ilgili 12 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ünlü Yatırım Holding AŞ (UNLU) pay piyasası işlemleriyle ilgili 11 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı getirdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Ünlü Yatırım Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Yasin İsa Aşkın, Esalettin Özdek, Abdulkadir Özdek, Gökhan Özdek, Muammer Devrim Cilasun, Hasan Hüseyin Kök, Ali Kök, Merve Kök, Betül Kök, Kerem Işık, Fatma Kılıç isimli kişilere 26.10.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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ANEL ELEKTRİK'TE YEŞİM GÜL'E YASAK GETİRİLDİ

Başka bir karara göre ise Anel Elektrik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Yeşim Gül hakkında 26.10.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

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