  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • SPK'dan 12 kişiye 6 ay yasak
‹ Önceki Haber Ray Sigorta karını yüzde 882 artırdı Ray Sigorta karını yüzde 882 artırdı Sonraki Haber › Gözler Merkez'e çevrildi! Önemli faiz kararı bugün açıklanacak Gözler Merkez'e çevrildi! Önemli faiz kararı bugün açıklanacak

SPK'dan 12 kişiye 6 ay yasak

26.10.2023 - 07:38 | Son Güncelleme :
SPK'dan 12 kişiye 6 ay yasak | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Ünlü Yatırım Holding ve Anel Elektrik pay piyasası işlemleriyle ilgili 12 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ünlü Yatırım Holding AŞ (UNLU) pay piyasası işlemleriyle ilgili 11 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı getirdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Ünlü Yatırım Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Yasin İsa Aşkın, Esalettin Özdek, Abdulkadir Özdek, Gökhan Özdek, Muammer Devrim Cilasun, Hasan Hüseyin Kök, Ali Kök, Merve Kök, Betül Kök, Kerem Işık, Fatma Kılıç isimli kişilere 26.10.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Haberin Devamı

ANEL ELEKTRİK'TE YEŞİM GÜL'E YASAK GETİRİLDİ

Başka bir karara göre ise Anel Elektrik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Yeşim Gül hakkında 26.10.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.706 Değişim: 0,58% Hacim : 104.061 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.501 27.10.2023 Yüksek 7.741
Açılış: 7.672
28,1391 Değişim: -0,08%
Düşük 28,0683 27.10.2023 Yüksek 28,5433
Açılış: 28,1607
29,7876 Değişim: 0,06%
Düşük 29,6551 27.10.2023 Yüksek 30,2162
Açılış: 29,7687
1.812,84 Değişim: 0,87%
Düşük 1.788,24 27.10.2023 Yüksek 1.826,05
Açılış: 1.797,27
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.