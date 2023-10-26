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Ray Sigorta karını yüzde 882 artırdı

26.10.2023 - 07:32 | Son Güncelleme :
Ray Sigorta karını yüzde 882 artırdı | Piyasa Haberleri

Ray Sigorta yılın üçüncü çeyreğinde 842.2 milyon lira kar açıkladı.

Ray Sigorta yüksek karlılık oranıyla dikkatleri üzerine çekti. Şirket yılın üçüncü çeyreğinde karını yüzde 882 artırdı ve 842,2 milyon lira kar açıkladı.
Şirketin prim üretimi yüzde 143 artarak 8 milyara çıkarken net alınan primleri yüzde 113 artarak 3,1 milyar lira oldu.
Teknik gelirleri yüzde 212 artarak 3,3 milyar lira olan şirketin teknik dengesi de yüzde 477 artarak 775,8 milyona ulaştı.


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