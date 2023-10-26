Gözler Merkez'e çevrildi! Önemli faiz kararı bugün açıklanacak | Piyasa Haberleri

Ekonomistler faiz konusunda beklentilerini açıkladı ve 250-500 baz puan arasında artışın olabileceğini öne sürdüler.

Piyasalar için büyük önem arz eden Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün saat 14:00'da belli olacak. Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanıyor.

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