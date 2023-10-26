Gözler Merkez'e çevrildi! Önemli faiz kararı bugün açıklanacak | Piyasa Haberleri

Gözler Merkez'e çevrildi! Önemli faiz kararı bugün açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini saat 14:00'da açıklayacak.
Piyasalar için büyük önem arz eden Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün saat 14:00'da belli olacak. Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanıyor.
500 BAZ PUAN ARTIRILMIŞTI
Geçen ayki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.
EKONOMİSTLER 250-500 BAZ PUAN ARASI ARTIŞ ÖNGÖRÜYOR
Ekonomistler faiz konusunda beklentilerini açıkladı ve 250-500 baz puan arasında artışın olabileceğini öne sürdüler.
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