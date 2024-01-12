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Sendika, Ford Otosan'a grev kararını bildirdi

12.01.2024 - 08:13 | Son Güncelleme :
Sendika, Ford Otosan'a grev kararını bildirdi | Piyasa Haberleri

Türk Metal Sendikası, tarihi sonradan belirlenmek üzere Ford Otosan'da grev kararı alındığını açıkladı.

Türk Metal Sendikası zam konusunda uzlaşamayınca greve gitme kararı aldı. Sendika, Ford Otosan'a tarihi sonra belirlenmek üzere grev kararı aldığını tebliğ etti.

Ford Otosan'dan yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Şirketimize bildirilmiştir.

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Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.


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