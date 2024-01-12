Tesla fiyatlarını agresif düşürüyor | Genel Haberler

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, Model 3 sedan ve Model Y SUV aracının fiyatını düşürme kararı aldı.

Elektrikli otomobil devrini yeniden canlandıran ABD'li üretici Tesla, Çin'de fiyatları düşürdü. Çin'de üretilen Model Y SUV ve Model 3 sedanın fiyatı düştü. Model 3 sedanın başlangıç fiyatı yüzde 5.9 oranında düşüşle 245 bin 900 yuan (yaklaşık 34 bin 300 dolar), Model Y SUV'ın fiyatı ise yüzde 2.8 oranında düşüşle 258 bin 900 yuana geriledi.

TESLA RAKİPLERİNE DE BASKI OLUŞTURUYOR

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Tesla'nın başlattığı fiyat indirimi hareketi diğer markaları da tetikliyor. Diğer markalar Tesla'dan daha fazla indirim yapmak için baskı altına giriyor.

TESLA MÜŞTERİSİNİ ÇOĞALTMAK İSTİYOR

Tesla'nın en çok satılan modelleri olan Model 3 ve Model Y alıcıları cezbetmek için indirim yöntemini daha agresif kullanıyor.

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