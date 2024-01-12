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THY'den ucuz yurt dışı bileti

12.01.2024 - 09:18 | Son Güncelleme :
THY'den ucuz yurt dışı bileti | Genel Haberler

Türk Hava Yolları, Doğu Avrupa'ya özel ucuz bilet kampanyası başlattı.

Hurriyet.com.tr  / Ekoomi Servisi 

Türk Hava Yolları, başlattığı Doğu Avrupa kampanyasıyla, bölgede 18 noktaya avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Hava Yolları misafirleri, 21 Ocak 2024 tarihine kadar satın alacakları biletlerle 11 Ocak – 10 Haziran 2024 tarihleri arasında Köstence’ye 119 USD, Bükreş’e 129 USD, Batum’a 139 USD, Budapeşte, Tiflis ve Cluj’a 149 USD, Varna’ya 159 USD, Kişinev, Sofya ve Krakow’a 169 USD, Prag’a 179 USD, Gence ve Nahcivan’a 189 USD, Bakü, Varşova, Riga ve Vilnius’a 199 USD, Tallinn’e 209 USD’dan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.

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Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir."


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