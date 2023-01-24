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Resesyon beklentisi zayıfladı

24.01.2023 - 07:37 | Son Güncelleme :
Resesyon beklentisi zayıfladı | Piyasa Haberleri

ABD ve Avrupa’da uzmanların uzun süredir dile getirdikleri resesyon beklentilerine karşılık, JPMorgan’dan yeni bir değerlendirme geldi.

JPMorgan’ın modeline göre yatırımcıların ABD’nin resesyona girmesine yönelik beklentisi geçen yıla göre belirgin şekilde azaldı.  Bloomberg’te yer alan haberde, JPMorgan’a göre, piyasalardaki resesyon ihtimali fiyatlaması da 2022’deki zirve seviyelerinden keskin bir şekilde düşüş kaydetti.

‘MALİYETLİ BİR HATA’

Bazı ekonomistler resesyondan kaçınmanın bir yolu olarak, enflasyon hedeflerini yüzde 2 yerine yüzde 3’e yükseltmeyi önermiş; Davos’ta buna karşı çıkan eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers da enflasyon konusunda yumuşamanın “maliyetli bir hata” olacağı konusunda uyarmıştı.

S&P 500 resesyon ihtimali yüksek seviye olarak kabul edilen yüzde 73 civarında seyrederken; geçen yılki yüzde 98 seviyesinin altında olduğuna dikkat çekildi. JPMorgan Stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou, “Varlık sınıflarının çoğu, Çin’in yeniden açılmasının, Avrupa’da gaz fiyatlarının düşmesinin ve ABD’de enflasyonun beklenenden daha hızlı yavaşlamasının yardımıyla durgunluk risklerini daha az fiyatlıyor. Bu fiyatlama ekim seviyelerinin belirgin şekilde altında” açıklamasını yaptı.

TEMERRÜT ETKİSİ

ABD’de borç tavanı tartışmaları sürerken, geçen hafta ABD’nin olası bir temerrüde düşmesinin sonuçlarını değerlendiren ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, “Şüphesiz ABD ekonomisinde bir resesyona neden olur ve küresel bir mali krize sebep verebilir. Doların rezerv para birimi rolünü kesinlikle baltalayacaktır” yorumunda bulunmuştu. Avrupa Merkez Bankası’ndan (AMB) gelen açıklamada ise enflasyonun resesyona neden olmadan ineceğini kaydeden AMB Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Econostream’de yer alan haberde, ekonomik büyüme için fiyat istikrarının en büyük önkoşul olduğunu dile getirdi. Enflasyonun birçok kişinin endişe ettiği şekilde kontrol altına alınmayacağını belirten Nagel, Euro Bölgesi’nde resesyon olmayacağını söyledi.

 


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