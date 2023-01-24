Dönüşüm kredisine yeni destek yolda | Genel Haberler

Riskli yapıların daha hızlı yenilenmesi ve vatandaşa kolay ödeme imkânı sağlanması için kentsel dönüşüm kredisinde destekler çoğalacak. Krediye verilen faiz desteğinin artması, faizin yüzde 1’in altında olması ve vadenin uzaması planlanıyor.

Ülke genelinde başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği kamu öncülüğünde devam ederken süreci hızlandıracak önemli adımlar atılıyor. Evini kendi dönüştürecek vatandaşlara verilen faiz destekli dönüşüm ve güçlendirme kredisinde limit geçtiğimiz yıl iki kez artmıştı. Şimdi de dönüşümün hızlanması için krediye verilen faiz desteğinin artırılması gündemde.

Geçen yıl şubat ayında yapılan düzenlemeyle faiz destekli dönüşüm kredisinde limit 200 bin liradan 400 bin liraya çıkmıştı. İnşaat maliyetlerindeki yükseliş ve gelen talepler değerlendirilerek ekim ayında ikinci kez artışa gidildi. Hem faiz desteği hem de verilen kredi desteği artırıldı. Destek sağlanacak kredi anapara tutarı üst limiti, güçlendirme kredisi için 160 bin liradan 240 bin liraya, konut yapım ve konut edinme ile işyeri yapım kredisi için 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi. İşyeri edinme kredisi üst limiti ise 250 bin lira olarak belirlendi. Konut yapım ve edinme kredilerinde faiz desteği (yıllık) 400 baz puandan 600 baz puana, işyeri yapım ve edinme kredileri ise 300 baz puandan 450 baz puana yükseltildi. Böylece bakanlığın faiz desteği oranı konut kredilerine aylık 0.50 puana, işyeri kredilerine ise aylık 0.38 puana çıktı.

DÜŞÜK FAİZ UZUN VADE

Bu yıl da dönüşüm için kredi talebi olanlara yeni destekler verilmesi bekleniyor. TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanı Murat Oskay ile toplantı düzenleyen Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, kredilere verilen faiz desteklerinin artırılmasının gündemde olduğunu açıkladı. Köse, kentsel dönüşüm kredisinde faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşmesinin ve 10 yıl olan vade süresinin de uzamasının planlandığını dile getirirken, yeni destek paketinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.

MÜTEAHHİT YAPAMADI DEVLET FESHETTİ

Kentsel dönüşüm kapsamında önemli düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Sezayi Köse, bunlardan birinin fesih hakkı olduğunu dile getirdi. İnşaatın bir yıl başlamaması veya 6 ay durması gibi hallerde vatandaşın korunması için sözleşmelerin tek taraflı feshedildiğini belirten Köse, “İstanbul’da bugüne kadar 70 projede sözleşmeler feshedildi. Böylece vatandaşın mağduriyeti önlendi. Bakanlık bu fesih yetkisini ilçe belediyelerine verdi” dedi.

Köse, İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında şunları söyledi:

“İstanbul’da bugüne kadar 695 bin konutun dönüşümü sağlandı, 93 bin konutun dönüşümü devam ediyor. Hızlı dönüşüm için belediyelere de görev düşüyor. Büyükşehir belediyeleri doğrudan yetkili. İlçe belediyelerine de yetki veriliyor. İstanbul geneli için yerel idare konumunda bulunan belediyelerin sürece daha fazla katılımı önemli katkılar sağlar.”

FİKİRTEPE’DE EVLER TESLİM EDİLİYOR

Kadıköy Fikirtepe’de yarım kalan dönüşüm projelerinin bakanlık eliyle tamamlandığını hatırlatan Sezayi Köse, “Emlak Konut GYO eliyle yürütülen süreçte tüm riskli evler tahliye edildi ve yeni projelerin ihaleleri tamamlandı” dedi. Fikirtepe 1 bölgesinde bin 648 konutun teslim edildiğini hatırlatan Köse, “Emlak Konut’un başladığı projede ise ilk teslimler mayıs ayında. Bir firmanın yarım bıraktığı projede 273 konut tamamlanacak. 11 bin konutun inşası da sürüyor” diye konuştu.

ESENLER’DE ÖRNEK ŞEHİRCİLİK MODELİ

Esenler’de yürütülen projeler hakkında bilgi veren Murat Oskay ise şunları söyledi: “İstanbul’un, hatta Türkiye’nin en büyük dönüşümü ise Esenler ilçesinde sürüyor. Bölgede 2 bin 30 konut hak sahiplerine teslim edildi. 1461 konutun teslimine 2 ay içinde başlayacağız. Yaklaşık 1700 konut ise yıl sonunda tamamlanacak. 8.7 milyon metrekare alanda, okulu, camisi, millet bahçesi ve hatta teknoparkı ile örnek bir şehircilik çalışması yürütüyoruz. Alanın yüzde 68’ini yeşile ayırdık ve kişi başı 15 metrekare yeşil alan düşecek şekilde planladık. Diğer etapların da devreye girmesi ile toplam 60 bin konut inşa edileceğiz. Bu evlerin tamamı riskli yapılarda yaşayan vatandaşa verilecek.” Oskay, bu yıl İstanbul’da 15 bin dönüşüm konutunun yapımına başlayacaklarını ekledi.

Etiketler