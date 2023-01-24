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Konutta geri ödeme 85. taksitten sonra

24.01.2023 - 07:35 | Son Güncelleme :
Konutta geri ödeme 85. taksitten sonra | Genel Haberler

Orta gelirliler için açıklanan konut kampanyasının maliyeti belli oldu. Hazine, kampanyaya sadece bu yıl 2.75 milyar lira destek sağlayacak. 2025 yılına kadar verilen destek 18.22 milyar lirayı bulacak. 15 yıl vadeli planda ilk üç yıl verilen Hazine katkısının ise 85’inci taksitten itibaren geri alınması öngörülüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün, yeni konut finansmanının yasal altyapısını oluşturan tek maddelik kanun teklifinin görüşmeleri yapıldı. Program çerçevesinde ilk aşamada 2 milyon liraya kadar yüzde 0.69, 2 ile 4 milyon lira için yüzde 0.79, 4 ile 5 milyon lira arasındaki krediler için yüzde 0.99 faiz oranı ile finansman kullandırılması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Komisyon’a dağıtılan etki analizine göre, program kapsamında 2023 yılında 100 bin konut için finansman kullanılacağı varsayıldığında, bu konutların yaklaşık yarısının bankalar tarafından esnek planı ile sunulacağı öngörüldüğünde, 50 bin konut için kullanılacak finansmana hazine katkısı sağlanacağı tahmin ediliyor.

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1 MİLYONA 97 BİN LİRA

Hazine etki analizinde ilk 3 yıl için tek bir kullanıcının alacağı krediye hazine katkısı hesaplandı. 1 milyon liralık kredi için bu yıl 7 bin lira, 2024 yılında 52 bin lira, 2025 yılında 38 bin lira olmak üzere toplam 97 bin liralık katkı sağlayacak. 3 milyon liralık kredi için bu yıl hazine 47 bin lira, 2024 yılında 181 bin lira, 2025 yılında da 143 bin lira olmak üzere 371 bin lira  katkı verecek. 5 milyon liralık kredi de ise bu yıl 167 bin lira, 2024’de 392 bin, 2025 yılında da 337 bin lira olmak üzere 886 bin liralık katkı sağlayacak.

EN FAZLA İKİ KATI

Etki analizine göre, 2023 yılında Hazine katkısının toplam maliyetinin 2.75 milyar lira olacağı tahmin edildi. 100 bin konutun tamamı için Hazine katkısı alınması halinde ise bu miktarın en fazla 2 katına kadar çıkabileceği hesaplanıyor Konut sayısının 100 bine çıkması halinde maliyet 5.5 milyar liraya çıkacak. Hazinenin hesabına göre; 2024 yılında 50 bin konut üzerinden hazine katkısının gelecek yıl 8.58 milyar lira, 2025 yılında 6.89 milyar lira ve toplamda 18.22 milyar lira olması bekleniyor.

GERİ ÖDEME TAKVİMİ

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yasa teklifini Komisyon’a sunarken, Hazine katkısının geri alınma sürecine ilişkin olarak, 15 yıl vadeli planda ilk üç yıl verilen Hazine katkısının son sekiz yılda yani 85’inci taksitten itibaren geri alınmasının öngörüldüğünü söyledi. Savaş, 85’inci taksite kadar kullanılan finansmanın faiz oranının, basit faiz yöntemi kullanılarak hesaplanacağını; geri ödeme süresince ilave bir faiz alınmayacağını belirtti.

Savaş, örnek ödeme planı üzerinden şu bilgiyi verdi: “15 bin lira hane geliri, 1.1 milyon lira konut satış bedeli ve yüzde 0.69 faiz oranı varsayımında vatandaşlarımızın ödeyeceği yaklaşık taksit tutarı, ilk yıl için 4 bin 500 lira; ikinci yıl için 5 bin 400 lira; üçüncü yıl için 6 bin 500 lira olacak. 4. ve 7. yıllar arasında 9 bin 700 lira, 8. ve 15. yıllar arasında 11 bin 200 lira düzeyinde olacak. Bu planda, yüklenici tarafından yaklaşık 55 bin, hazine tarafından ise yaklaşık 98 bin liralık katkı sağlanacak.” 

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