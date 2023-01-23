Rekabet Kurulu'ndan THY'nin şirket devralmasına izin | Genel Haberler

Rekabet Kurulu, Cornea Havacılık'ın tek kontrolünün, THY tarafından TCI Kabin vasıtasıyla devralınması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurulu, TCI Türk Hava Yolları A.O.’nun iştiraki THY Teknik A. vasıtasıyla THY Grubu ile Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ortak kontrolünde olan Cornea Havacılık Sistemleri AŞ’nin tek kontrolünün, Türk Hava Yolları A.O. tarafından TCI Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ vasıtasıyla devralınması işlemine izin verdi.

Cornea Havacılık, uçak içi eğlence sistemleri üretiyor.

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