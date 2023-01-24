Vergi ve prim cezasına kapsamlı af | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan merakla beklenen prim ve vergi cezalarına dair hazırladıkları kanun teklifini açıkladı. Buna göre vergi ve prim borçlarına ait cezalar silinerek taksitle ödeme imkanı getirilecek. Sürücülerin ceza puanları da silinerek el koyulan 10 bin ehliyet sahiplerine iade edilecek

Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından Millete Sesleniş konuşması yapan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

“Yeni müjdelerimizi paylaşmak istiyorum. Vergi daireleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri olmak üzere kamu kurumlarına olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Düzenlemeyle tüm borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafa sonlandırma fırsatı veriyoruz. İşletme kayıtlarının düzeltilmesini de sağlıyoruz. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa sadece o rakamı geri ödüyor. Bu düzenlemeyle endeks dışı borçların da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Yapılandırma teklifimiz tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara veriyoruz. Vergi dairelerimize vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 öncesine dönük cezaların tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşın küçük meblağlı borçlar için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir.

CEZA PUANLARI SİLİNİYOR

Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısını konforlu hale getirdik. Bu sayede ölümlü trafik kazalarında son beş yılda yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri sebebiyle sürücülerin ceza puanlarında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Bu hususta da vatandaşlarımızın gönlünü rahatlatmanın boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Düzenlemeyle sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü, yaralamalı kaza, drift dışındaki ihlallerden kaynaklı ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2.5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve geri alınan 10 bine yakın ehliyetin geri verilmesini sağlayacak düzenleme hayırlı olsun.”

SİYASETİMİZ OLGUNLUK SEVİYESİNDE

“Geçmişte başlattığı her kalkınma adımının önü darbeden teröre nice engellerle kesilen Türkiye, artık kendi özgün politikaları ve eylemleriyle geleceğe yürüme dirayetine kavuşmuştur. Güven ve istikrar ikliminin ülkemize sadece 20 yılda nasıl asırlık kazanımlar sağladığını hep birlikte yaşadık, gördük. Yıllarca bu ülkenin ve milletin adeta iliğini sömürerek kendi refahı ve güvenlik düzenlerini sürdürenler kolay kolay pes etmeyecektir. Biz bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyle kimsenin ne dediğine, ne istediğine, neyi dayattığına bakmadan istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkabileceğimizi cümle aleme ispatladık. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde üstesinden geldiğimiz her mücadele ile geleceğimize daha bir başka güvenle bakmayı başardık. Bizi kendi sorunlarımızın altında ezmek için kullanılan araçları ya tamamen etkisiz hale getirdik ya sınırlarımızın dışına attık. Siyasetimiz bizi de rahatsız eden kimi arızi tartışmalara rağmen geçmişle mukayese edilemeyecek bir olgunluk seviyesine ulaştı.

Vergi borçları silindi mi? Yapılandırma olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeleri açıkladı...

Güvenliğimiz, terör örgütlerinin tehditlerini bertaraf ederek, bölgesel çatışmalara karşı korunaklı hale gelerek, istikrarımıza destek olacak seviyeye yükseldi. Ekonomimiz, küresel emperyalistlerin hırslarının ürünü operasyonlara rağmen, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatıyla dünyanın takdirini kazanan bir yere geldik.

MİLLİ BİR VİZYON

Hiç şüphesiz, hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız, azaltmamız gereken yüklerimiz, aşmamız gereken handikaplarımız var. Hamdolsun potansiyelimiz ve imkanlarımız hepsinin de üstesinden gelmeye yeterlidir. Ülkemiz, 2023 seçimlerine işte böyle bir fotoğrafla gitmektedir. Artık gençlerimizin çocuklarımızın çağının misafirleri olduğumuz bilinciyle, ülkemize 20 yıldır verdiğimiz hizmetleri Türkiye Yüzyılı’nın inşası ile taçlandırmak istiyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı bir siyasi program değil, ülkemizin milli vizyonu olarak takdirine sunuyoruz.”

İSVEÇ ARTIK BİZDEN HAYIR BEKLEMESİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç’in Kuran’ı Kerim yakılmasıyla sonuçlanan provokatif eyleme izin vermesini de sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan şunları kaydetti: “İsveç’teki çirkin eylem insanların temel hak özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir. Bu alçak saldırının Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleşmesi konuyu bizim açımızdan hem dini hem milli mesele haline dönüştürür. Kuranı Kerim bir Haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez. Ama bu sapkınlığı teşvik eden ve göz yumanlar şüphesiz sonuçlarını da hesap etmiştir. Güvenlik güçlerinin koruması altında bu ihaneti, edepsizliği, alçaklığı, adiliği, namussuzluğu yapacak onların koruması altında işte bak biz Müslümanlara ne yaptık diyecekler. Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğe izin verenlerin NATO’ya üyelik konusunda artık bizden bir hayırhaklık bekleyemeyecekleri açıktır.

İSVEÇ’İ ONLAR KORUSUN

Kusura bakmasınlar başta söyledim terör örgütlerine caddelerinizde sokaklarınızda cirit attıracaksınız sonra bizden NATO’ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz yok öyle bir şey. Bizden böyle destek beklemeyeceksiniz. Öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız bizden NATO konusunda destek göremeyeceksiniz.”

EYT’Yİ HAZIRLADIK MECLİS ÇALIŞMASINI TAKİP EDİYORUZ

Konuşmasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a ilişkin yapılacak düzenlemeye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sözleşmeli kamu görevlilerini kadroya geçirdik. EYT düzenlemesini hazırladık, Meclis çalışmasını takip ediyoruz” dedi.

14 MAYIS PAZAR GÜNÜ SEÇİM İÇİN HER BAKIMDAN UYGUN TARİH

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihine ilişkin de şunları kaydetti: “Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinin normal tarihi 18 Haziran’dı. Ancak bu tarihi, hem Kurban Bayramı arifesine, dolayısıyla hac dönemine, hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve orta öğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk. Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılama yanında milli iradenin en yüksek katılımla ve en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda, 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Anayasada belirtilen usullere mütenasip şekilde ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Bu tarih güncellemesini, Anayasamıza göre 5’te 3 çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Meclis’te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp, süreci başlatacağız. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü sevinci ve coşkusuyla bütünleşen 2023 seçimlerinin tarihinde yapmayı planladığımız güncellemenin hayırlı olmasını diliyorum.

HAYATİ ÖNEME SAHİP

Bu seçim, yürütmenin temsilcisi Cumhurbaşkanı ve yasamanın temsilcisi milletvekillerinin aynı gün belirlenmesini sağlayan yeni yönetim sistemimizin ikinci seçimi olacaktır. Yeni yönetim sistemimizin ilk döneminde elde ettiğimiz tecrübelerin bize işaret ettiği iyileştirmeleri de yaparak ülkemizin bu tarihi fırsatı değerlendirebilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin her gün bir yenisi zuhur eden krizlerle derinden sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu kritik süreçte ülkemizin her alanda kendi vizyonuna sahip olması, programlarını uygulamaya koyması, hedefleri doğrultusunda yol yürümesi hayati öneme sahiptir.”

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