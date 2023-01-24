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Goldman'dan emtia tahmini: Kazandıracaklar

24.01.2023 - 07:56 | Son Güncelleme :
Goldman'dan emtia tahmini: Kazandıracaklar | Piyasa Haberleri

ABD'li dev banka Goldman Sachs, emtiaların 2023 yılında diğer varlık sınıflarından daha iyi getiri sağlayacağını açıkladı.

Küresel enflasyon sorunu devam ederken Goldman Sachs yeni bir görüşü ortaya attı. Goldman Sachs analistleri, emtiaların 2023 yılında diğer varlık sınıflarının üzerinde getiri sağlayacağını söyledi. Küresel makroekonomik ortamda temel değişiklikler ve düşük stokların emtiaların yüksek toplam getiri sağlayabileceğini belirtren Goldman Sachs analistleri gelecek 3, 6 ve 12 aylık dönemde S&P GSCI Emtia Endeksi'nde yüzde 9,9, yüzde 17,3 ve yüzde 31,2 getiri tahmin etti. Analistler 12 aylık dönemde enerjiden yüzde 46,9, endüstriyel metallerden yüzde 29,67 ve de kıymetli metallerden yüzde 5,7 artış beklediklerini vurguladılar. 

Analistler petrol fiyatlarının gerçek değerini yansıtmadığını, Rusya'nın üretimi düşürmesine rağmen fiyatların yükselmediğini, Çin'in yeniden ekonomisini açmasıyla birlikte oyun değiştirici bir etken olduğunu, petrol, rafine petrol ürünleri, LNG ve soya fasulyesi gibi emtiaların Çin'in talebinden etkileneceğini söylediler.


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