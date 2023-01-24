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Gram altından yeni rekor

24.01.2023 - 09:53 | Son Güncelleme :
Gram altından yeni rekor | Piyasa Haberleri

Gram altın fiyatları küresel ekonomilerdeki enflasyon düşüşü ve resesyonun gerçekleşmeyeceği beklentisiyle tarihi yüksek seviyeye çıktı. Gram altın 1172,4 liraya yükseldi.

Altın fiyatları normalleşen verileri fiyatlamaya devam ediyor. Fed'in faiz kararı öncesinde yükseliş hareketine yeniden başlayan ons ve gram altın yatırımcılarını sevindiriyor.

Küresel enflasyon sorununun önüne geçilmeye başlandığına dair fikir birliğinin oluşması ve ABD-AB'de resesyonun olmayacağına dair gelişmeler altın fiyatlarını yükseltti. Çin ekonomisinin koronavirüs pandemisi sonrası açılması da altına olan talebi artırdı.

ONS ALTIN 1939 DOLARI GÖRDÜ

Ons altın fiyatları yüzde 0,50 oranında primle 1939 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın pozitif verilerin etkisiyle güçlenişini sürdürüyor.

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEDE

Gram altın fiyatları hem ons altındaki güçlenme hem de döviz kurlarındaki ivmenin etkisiyle tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Gram altın güne 1168 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1164 lira en yüksek de 1172,5 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1172 liradan alıcı buluyor. Bu fiyat da tarihi yüksek seviye olarak öne çıkıyor.


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