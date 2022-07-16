Quick Finans’a BDDK’dan onay | Piyasa Haberleri

Maher Holding çatısı altında yer alan Quick Sigorta’nın yüzde 100 iştiraki olan Quick Finans, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’dan (BDDK) faaliyet izni onayını aldı.

Quick Finans, konut finansmanı dahil her türlü mal ve hizmet alımına finansman sağlayacak. Quick Finans’ın BDDK’dan izin alınmasıyla Türkiye’de ilk defa bir sigorta şirketi finansman şirketi kurmuş oldu. Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Quick Sigorta’nın 4 bin acentesi ve finansal sigorta ürünlerini finansman sektöründe kullanarak sinerji oluşturacaklarını belirterek, sigorta ve finansal sigorta ürünleri ile birlikte geliştirilecek yeni nesil hibrid finansal ürün tekniklerini finans sektörüne kazandırmak istediklerini söyledi.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta’nın kefalet, bina tamamlama, fatura koruma gibi finansal sigortalar ekosistemi ile Quick Finans’ın güçlü temeller üzerine kurulacağını, sektöre yeni ürünler sunacağını ifade etti. Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, konuttan otomotive, tedarikçi ve stok finansmanından tarımsal üretim tedarik zinciri finansmanına ve dijital ile perakende satış noktalarındaki mikro finansmana kadar geniş bir yelpazede yer almayı hedeflediklerini açıkladı.

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