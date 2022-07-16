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Silivri doğalgaz deposu 4.6 milyar metreküp kapasiteye çıkacak

16.07.2022 - 11:07
Silivri doğalgaz deposu 4.6 milyar metreküp kapasiteye çıkacak | Ekonomi Haberleri

Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama tesisi genişletme çalışmalarında son viraja girildi. Genişleme çalışmaları kapsamında açılan 18 kuyudan 9’unda gaz akış testi başarıyla tamamlandı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ’ye (BOTAŞ) ait Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi’nde genişleme çalışmaları 2017’de başlatıldı. Proje sonunda faaliyete geçecek 18 depolama kuyusundan 9’unda gaz akış testi yüzde 100 sonuç verdi. Bu yıl sona ermesi planlanan projede 3.2 milyar metreküp olan depo kapasitesinin 4.6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesi de 75 milyon metreküpe çıkması öngörülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de “Karadeniz’deki 540 milyar metreküplük gaz keşfimizin yanında karadaki depolama tesislerimizin de kapasitelerini artırıyoruz. Tüm bunlardaki hedefimiz doğalgazda arz güvenliğini sağlamlaştırmak. İnşallah yıl sonunda Silivri’deki tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz” demişti. Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi’nin elektrik ihtiyacının rüzgârdan karşılanması planlanıyor. BOTAŞ 4.2 megavat kapasitelik RES kurulumu yapıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri bu kapsamda RES santrallarının tüm bileşenlerinin sahaya ulaştığını belirtirken, montaj çalışmalarının sürdüğünü kaydettiler. Bu ay içinde elektrik üretecek Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi’ndeki RES, genişletme projesi dahil olmak üzere tesislerde kullanılacak elektrik enerjisinin yüzde 100’ünü karşılayacak.

TUZ GÖLÜ DE DEVAM

Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliğine yönelik olarak iki yeraltı doğalgaz depolama tesisi yer alıyor. İstanbul Silivri ilçesi açıklarında bulunan tesisinin dışında ikincisi de Tuz Gölü’nde bulunuyor. BOTAŞ tarafından her iki depolama tesisinde de daha fazla gaz depolamak için genişleme çalışmalarını sürdürüyor. Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi’nde genişleme çalışmalarıyla 1.2 milyar metreküp kapasitenin, 2023’te 5.4 milyar metreküpe çıkması hedefleniyor. Tesisin 40 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin ise 80 milyon metreküpe çıkması planlanıyor.


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