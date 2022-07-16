EPDK’dan şarj ağı lisansı aldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye genelinde 300 adet şarj istasyonu bulunan Sharz.net, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından araç şarj işletmecisi lisansı aldı.

Sharz.net’in Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül, “Ülkemizin elektrikli araçlar dünyasında öncü olacak ülkeler arasında yer alabilmesi için 3 yıldır gece gündüz çalışarak üzerimize düşen görevleri yapmaya gayret ediyoruz. Kamu, özel sektör ve sürücülere elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. EPDK’dan 10 numaralı lisansımızı elden teslim aldık. Bugüne kadar ülkemize 20 milyon TL’lik yatırım yaparak sektöre önemli bir katma değer sağladık. Ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşmasına ve elektrikli araç çağında öncü ülkelerden birisi olmasına katkıda bulunmak üzere diğer 4 şarj ağı işleticisi ile birlikte önemli çalışmalar yaptık ve bu çalışmalarımızın başarılı sonuçlar aldığını görmekten gurur duyuyoruz. EVS şirketi olarak Sharz markası ile bir şarj ağı işletmecisi olmamız dışında, şarj ağı işletmecisi olmak için lisans almak isteyen yatırımcılara şarj işletim sistemi yazılımlarımızı kullandırıyor ve bu şirketlerle baştan sona çözüm ortaklığı yapıyoruz” dedi.

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