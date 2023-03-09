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Powell endişelendi! Korkulu açıklamalar peş peşe geliyor

09.03.2023 - 07:05 | Son Güncelleme :
Powell endişelendi! Korkulu açıklamalar peş peşe geliyor | Piyasa Haberleri

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell "Enflasyonu düşürmede başarısızlığın maliyeti, başarmanın maliyetinden daha ağır olur" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmenin maliyetinin başarının maliyetinden daha ağır olduğunu söyledi ve ekonomiyi soğutmak için işsizlikte bir miktar artışın görülmesi gerektiği mesajını verdi.

Powell, ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı açıklamada enflasyonu düşürmek için harcanan çabanın boşa çıkması halinde maliyetinin yüksek olacağını belirtti.

FAİZ KONUSUNDA ORTAK KARAR YOK

Powell, Mart ayındaki toplantıda faiz artışının ne ölçüde olacağına ilişkin karar vermediklerini söyledi. Powell, ek verileri görene kadar faiz için karar vermediklerini, 25 mi yoksa 50 baz puanlık artış mı yapılacağına yönelik olarak verilerin beklendiğini söyledi. Fed faizi 22 Mart 2023 tarihinde açıklayacak.


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