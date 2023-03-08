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Bakan Nebati: Bir yıl geri ödemesiz sıfır faizli kredi

08.03.2023 - 17:15 | Son Güncelleme :
Bakan Nebati: Bir yıl geri ödemesiz sıfır faizli kredi | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem bölgesindeki illerde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine sıfır faizle işletme harcamalarında kullanmak üzere 50 bin liraya kadar kredi imkanı sunulduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Depremlerden etkilenen illerimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine, sıfır faizle, işletme harcamalarında kullanılmak üzere, üst limiti 50 bin TL olan kredi imkânı sunulacaktır" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Her zaman dayanışma içinde fedakârca çalışan ve üreten, ülkemizin kalkınma yolunda inançla ilerlerken ortak değerlerimizi yarınlara taşıyan kadınlarımızın her daim yanındayız.

Yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen kadın girişimcilerimizin yaralarını sarabilmek için adımlarımızı ivedilikle atıyoruz ve yenilerini atmaya da kararlılıkla devam edeceğiz.

Kadın Girişimci Kredi Destek Paketiyle, bugüne kadar, 172 binden fazla kadın girişimcimize ulaşmayı başaran Halkbank tarafından, deprem felaketinden etkilenen kadın kooperatiflerine yönelik Can Suyu Kredi Destek Paketi oluşturulmuştur.

Böylece, depremlerden etkilenen illerimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine, sıfır faizle, işletme harcamalarında kullanılmak üzere, üst limiti 50 bin TL olan kredi imkânı sunulacaktır. 

Bölgede faaliyet gösteren toplam 143 kadın kooperatifinin istifade edebileceği bu krediler, bir yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeyle kullandırılacaktır.

Kadın Kooperatifleri Can Suyu Kredisi’nin yanı sıra KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi'ni de hayata geçiriyoruz.

KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi paketi kapsamında, kadın girişimcilerimiz bir yılı geri ödemesiz; toplam 36 ay vadeli işletme kredisinden ve toplam 60 ay vadeli yatırım kredisinden de yararlanabilecektir.


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