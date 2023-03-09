Togg'da ön sipariş süreci kısa sürede başlayacak | Genel Haberler

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, otomobillerin ön sipariş sürecinin yakın bir tarihte başlayacağını açıkladı.

Yerli ve milli doğuştan elektrikli otomobil Togg büyük heyecanla bekleniyor. Kısa sürede büyük işlere imza atan Togg'un satışının başlaması bekleniyor.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre ön sipariş süreci yakın zamanda başlayacak. Ön sipariş dönemi sona erdiğinde Togg akıllı cihazını teslim almaya hak kazananlar arasında çekiliş yapılacak.

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız.



Ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde Togg akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyeceğimiz bir çekiliş yapacağız.



5 Şubat'ta kullanıcılarımızın yoğun ilgisiyle başlayan ancak ülkemizi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurduğumuz NFT açık artırmasını ise ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz.



NFT açık artırmasıyla satışa sunacağımız 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu'nu öncelikli teslimat kapsamından çıkararak, 29 Ekim 2023 tarihinde kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız.



Tüm bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurduğumuz YeniLig yarışmasını iptal ettiğimizi de bilginize sunarız.



Çalışmalarımıza hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz.



Saygılarımızla

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