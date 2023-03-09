  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Togg'da ön sipariş süreci kısa sürede başlayacak
‹ Önceki Haber Powell endişelendi! Korkulu açıklamalar peş peşe geliyor Powell endişelendi! Korkulu açıklamalar peş peşe geliyor Sonraki Haber › BoJ'un yeni başkanı belli oldu BoJ'un yeni başkanı belli oldu

Togg'da ön sipariş süreci kısa sürede başlayacak

09.03.2023 - 07:07 | Son Güncelleme :
Togg'da ön sipariş süreci kısa sürede başlayacak | Genel Haberler

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, otomobillerin ön sipariş sürecinin yakın bir tarihte başlayacağını açıkladı.

Yerli ve milli doğuştan elektrikli otomobil Togg büyük heyecanla bekleniyor. Kısa sürede büyük işlere imza atan Togg'un satışının başlaması bekleniyor.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre ön sipariş süreci yakın zamanda başlayacak. Ön sipariş dönemi sona erdiğinde Togg akıllı cihazını teslim almaya hak kazananlar arasında çekiliş yapılacak.

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız.

Ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde Togg akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyeceğimiz bir çekiliş yapacağız.

5 Şubat'ta kullanıcılarımızın yoğun ilgisiyle başlayan ancak ülkemizi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurduğumuz NFT açık artırmasını ise ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz.

NFT açık artırmasıyla satışa sunacağımız 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu'nu öncelikli teslimat kapsamından çıkararak, 29 Ekim 2023 tarihinde kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız.

Tüm bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurduğumuz YeniLig yarışmasını iptal ettiğimizi de bilginize sunarız.

Çalışmalarımıza hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz.

Saygılarımızla


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
1.001 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.