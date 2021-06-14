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Piyasaların gözü Fed ve NATO Zirvesi'nde olacak

14.06.2021 - 09:29
Piyasaların gözü Fed ve NATO Zirvesi'nde olacak | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı ile NATO Zirvesi'ne odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği görüşme takip edilecek.

Enflasyon endişeleri ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizlikler küresel piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ederken, bu hafta çarşamba günü Fed'in, perşembe günü TCMB'nin ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantılarından çıkacak kararlar yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

Para politikasına ilişkin haber ve veri akışının yoğunlaştığı bu haftada G7, NATO, ABD ve Avrupa Birliği Zirvesi ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri de takip edilecek.

Geçen hafta ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 5 artarak 13 yılın en yüksek seviyesine işaret etse de alt kalemlerin, enflasyonun geçici olduğu söylemlerini desteklemesi ile piyasalara etkisi sınırlı olmuştu.

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Cuma günü New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 1,4280 ile son 3 ayın en düşük seviyesini görmesi dikkati çekti. Dow Jones endeksi yüzde 0,04, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 değer değer kazandı.

Avrupa tarafında gündem, gerçekleştirilen zirve ve görüşmeler olarak kalmaya devam ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilen G7 zirvesi sonrası ABD Başkanı Joe Biden, "Biz aslında Çin ile değil otokratlarla, dünyadaki otokrat hükümetlerle, hızla değişen 21. yüzyılda demokrasilerin onlarla rekabet edip edemeyeceği yarışı içindeyiz" ifadelerini kullanırken, aşı hibesi ve gelişen ekonomilerdeki altyapının "yeşil" dönüşümüne finansman sağlama kararları da öne çıkan başlıklar oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,78, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin nisanda yüzde 2,9 artarak beklentileri aşmasının ardından Asya piyasalarında karışık bir seyir takip ediliyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 geriledi. Çin'de ise resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde bugün gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katılacağı NATO Zirvesi ve ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşme başta olmak üzere gerçekleştireceği ikili temaslara çevrildi.

Perşembe günü TCMB'nin faiz kararı ve bugün açıklanacak ödemeler dengesi verilerinin de gündemde olacağı bu hafta, piyasaların pozitif görünümünü koruması bekleniyor.

Analistler, hafta sonu Erdoğan'ın açıkladığı, Çin'le gerçekleştirilen swap anlaşmasının piyasaları destekleyebileceğini ifade ederek, bu anlamda geçen hafta düşüş eğiliminde hareket eden döviz kurlarının yeni haftaya yatay başladığını söyledi.

Türkiye, Çin ile 3,6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşması gerçekleştirerek daha önceki anlaşmalarla bu ülke ile arasındaki swap büyüklüğünü toplam 6 milyar dolara çıkardı.

Geçen haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 artışla 1.460,86 puandan tamamladı. Cuma günü yüzde 0,5 düşüşle 8,3875'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3850 seviyesinde işlem görüyor.

TCMB'nin faiz kararına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını öngörüyor. Bugün açıklanacak cari işlemler hesabının ise 2,43 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı cari işlemler dengesi
12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı sanayi üretimi


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