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Bitcoin, Musk’ın açıklamasıyla yükseldi

14.06.2021 - 09:13 | Son Güncelleme :
Bitcoin, Musk’ın açıklamasıyla yükseldi | Bitcoin Haberleri

Tesla’nın CEO’su Musk’ın, Bitcoin madencilerinin kullandıkları enerjinin yalnızca yarısını yenilenebilir kaynaklardan almaları durumunda, araç satışlarında yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayacağını açıklamasının ardından, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi 39 bin doların üzerine yükseldi.

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kullanılan enerjinin "yaklaşık yüzde 50"sinin "temiz enerji" kaynaklı olmasının, satışlarda Bitcoin kabul edilmesi için yeterli olacağını belirtmesi, ancak, bu oranın nasıl ölçüleceğine ilişkin bir bilgi vermemesine karşın, yüzde 12’nin üzerinde tırmanan Bitcoin, tüm piyasaları da ardından sürükledi. Açıklama öncesi neredeyse tamamı kırmızıda olan piyasalarda, son 24 saat içinde en büyük 100 birimden 93’ü artıya geçti.

Bitcoin’in, Musk’ın tweetinin hemen ardından tırmanışa geçtiğini vurgulayan analistler, "neredeyse tamamı kırmızıda olan kripto para piyasaları tablolarının birden bire yeşil denize dönüştüğüne" dikkat çektiler.

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 34 bin 885 ve 39 bin 746 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 12.12 artışla 39 bin 176 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 7.92 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 78 milyar dolar birden tırmanışla 733 milyar dolara yükseldi.

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Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2 bin 312 ve 2 bin 547 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 6.34 artışla 2,485.13 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 10.53 ve piyasa hacmi de yaklaşık 17 milyar dolarlık artışla 288 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise, 0.9996 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.02 düştü. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.01 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalardaki alım ağırlıklı işlemlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca yedi birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden iki birim de düşenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 621 milyar dolar ile yeniden 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,412 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 45.2’sini Bitcoin, yüzde 17.8’ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 92 milyar dolar düzeyindeydi.


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