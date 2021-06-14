‹ Önceki Haber Piyasaların gözü Fed ve NATO Zirvesi'nde olacak Piyasaların gözü Fed ve NATO Zirvesi'nde olacak Sonraki Haber › Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte

Petrol fiyatları yükseldi

14.06.2021 - 09:33
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 73,09 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 73,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 73,09 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,27 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında süren aşılama programlarının hız kazanması sonucu seyahat kısıtlamalarının kalkması ve petrol talebine ilişkin iyimser görünüm fiyatlardaki etkisini sürdürüyor.

Kuzey Amerika ile Avrupa'nın büyük bölümünde araç trafiğinin yoğunlaşması ve uçuşların artmasıyla jet yakıtı tüketimindeki yükseliş de fiyatlar üzerinde olumlu etki yarattı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) geçen hafta yayımlanan haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporunda, küresel petrol talebinde yılın ikinci yarısı ve gelecek yıla ilişkin olumlu açıklamaları da fiyatların yukarı yönlü ivmesini destekledi.

Rapora göre, haziranda petrol talebi geçen aya oranla günlük 2,5 milyon varil, geçen yıla göre ise günlük 7,4 milyon varil artış gösterecek. Küresel petrol talebi ise bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,4 milyon varil (yüzde 6) artışla 96 milyon 400 bin varil seviyesine ulaşacak. Talep, gelecek yıl sonunda ise Kovid-19 salgını öncesi seviyelere dönecek ve bu yıla göre günlük 3,1 milyon varil artacak.

Öte yandan, ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısının geçen yılın nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye gelmesi de fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 6 artarak 365'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 166 arttı.

Brent petrolde teknik olarak 73,10 ile 73,23 dolar aralığının direnç, 72,97 ile 72,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 13.510 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.451 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,4720 Değişim: 0,03%
Düşük 8,4648 15.06.2021 Yüksek 8,4720
Açılış: 8,4692
10,2716 Değişim: 0,04%
Düşük 10,2604 15.06.2021 Yüksek 10,2767
Açılış: 10,2673
507,06 Değişim: -0,22%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 508,51
Açılış: 508,20
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.