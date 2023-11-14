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Piyasalar hareketlendi... İşte altın, dolar, euro ve sterlinde son durum

14.11.2023 - 16:59 | Son Güncelleme :
Piyasalar hareketlendi... İşte altın, dolar, euro ve sterlinde son durum | Piyasa Haberleri

ABD'de yıllık enflasyonun düşük gelmesiyle birlikte para ve emtia piyasalarında hareket başladı. Dolar güç kaybederken euro, sterlin ve altın yükseliş gösterdi.

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de Ekim'de tüketici fiyatları değişim göstermedi. Tüketici fiyatları yıllık yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Beklentiler ise yıllıkda yüzde 3,3 olmuştu. Eylül ayında yıllık TÜFE yüzde 3,7 olarak gerçekleşmişti.

ABD enflasyon verisinin gelmesiyle birlikte para piyasalarında hareket görülmeye başlandı. Dolar güç kaybederken euro toparlandı. Euro/dolar paritesi yüzde 1 civarında primle 1,07912 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar 28,6293 lira, euro 30,9319 lira, sterlin ise 35,5255 liradan alıcı buluyor.

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ALTINDA HIZLI HAREKET GÖRÜLDÜ

Ons altında tarafında enflasyon verisiyle birlikte hareketlilik yaşandı. Büyük sıçrama olmasa da yüzde 0,50 oranında primle işlem görmeye devam ediyor.

Ons altın güne 1946 dolardan başlamıştı. Gün içinde en yüksek 1959 dolar en düşük de 1941 doları gördü. Şu sıralar 1955 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın ise güne 1789 liradan başladı. Gün içinde en yüksek 1803 lirayı gören gram altın şu sıralar 1800 liradan el değiştiriyor.

ABD ENFLASYONU NEDEN ÖNEMLİ?

ABD'de enflasyonu yenmek için Fed faiz artırımlarını devam ettiriyor. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi patikasına ne zaman girileceğine yönelik net mesaj vermezken piyasalar da açıklanan veriler ışığında yön bulmaya çalışıyor.

ABD'de enflasyonun düşmesi demek faizlerin de ilerleyen zamanda gerilemeye başlayacağına işaret ediyor. Bu durumda da dolar, altın ve diğer para birimleri tarafında hareketlilik yaşanıyor.


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