ABD'de enflasyon geriledi | Ekonomi Haberleri

ABD'de Ekim'de tüketici fiyatları değişim göstermedi. Tüketici fiyatları yıllık yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

ABD ekonomisine yönelik küresel piyasaların da takip ettiği enflasyon verisi açıklandı. Ekim ayında enflasyon değişim göstermezken yıllıkta enflasyon yüzde 3,2 oranında gerçekleşti. Beklentiler yüzde 3,3, Eylül ayında ise yüzde 3,7'lik enflasyon gerçekleşmişti. Çekirdek enflasyon yüzde 4 oldu.

ENFLASYON NEDEN ÖNEMLİ?

ABD Merkez Bankası, enflasyona karşı faiz artırımları gerçekleştiriyor. Faizle enflasyonu düşürme mücadelesine devam eden Fed, enflasyonun düşüş trendine girmesiyle birlikte parasal gevşemeye gitme sinyallerini daha kuvvetli verebilecek. Bundan dolayı enflasyon oranlarının güç kaybetmesi piyasalardaki dengeleri değiştirebiliyor.

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