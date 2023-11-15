Otto Holding üst pazar için başvurdu | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul, Kotasyon Yönergesi'ne uyum sağlayamaması nedeniyle Otto Holding'i yakın izleme pazarında işlem görmeye devam etmesine karar verdi. Şirket üst pazara çıkmak için yeniden başvuruda bulundu.

Borsa İstanbul, Otto Holding paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verdi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Otto Holding A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesi'nin 8/1-c maddesi koşulunu sağlayamaması nedeniyle paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir."

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ŞİRKETTEN YENİ AÇIKLAMA

Otto Holding, yakın izleme pazarında işlemlerin devam etmesine yönelik yeni açıklamada bulundu.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 13/07/2023 tarihli başvurusu ile Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Şirketimiz paylarının üst pazara geçirilmesi talep edilmiş olup, Şirketimiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verildiği 14/11/2023 tarihinde bildirilmiştir.

Anılan başvurumuzun red gerekçesi tam olarak anlaşılamamış olup, karara dayanak bilgi ve belgelerin tarafımıza ilgili mevzuat hükümleri ( Bilgi Edinme Mevzuatı vd. ) çerçevesinde verilmesi için Borsa İstanbul'a başvurulmuştur. Bilgi ve belgelerin Şirketimize verilmesini takiben itiraz konusu Yönetim Kurulumuzca görüşülecek ve kamuoyuna gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.

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