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Merkez'in faiz kararı bugün

24.01.2024 - 07:04
Merkez'in faiz kararı bugün | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak.

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Bu yılın ilk faiz kararını verecek olan Merkez Bankası'nın artış yönünde tercih kullanması bekleniyor.

Merkez Bankası faizi en son yüzde 42.50'ye yükseltmişti. Bugünkü hamlesinde 250 baz puanlık artış öngörülüyor.

Ayrıca Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma sürecine ilişkin de faiz metninde vurgularda bulunması bekleniyor.


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