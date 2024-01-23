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Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı artıyor

23.01.2024 - 21:53 | Son Güncelleme :
Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı artıyor | Genel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin aldıkları zam oranı aynı değildi. Buradan emeklilere de bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatırılacak." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükselttiklerini duyurdu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024'ü Emekliler Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz.  Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun" dedi.

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"PRİM ÖDEME GÜN SAYISINI DÜŞÜRÜYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu... Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Birçok kurumla işbirşiği yapıyoruz. Düzenleme ile sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi sağlanacak. Son 3 senede gereken asgari prim ödeme sayısı 600'den 450'ye indirilecek. İşsizlik sigortası fonu kullanılarak pasif iş gübü piyasası programlarının etkinliği artırılacak.

"TEŞVİK BAŞVURU SÜRELERİ UZATILACAK"

Nitelikli ve belgeli iş gücü sağlamak için çalışmalar sürüyor. Teşvik süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak. Mesleki yeterlilil belgesi olan vatandaşlar kapsamda olacak. Özel poltika gerektiren kadın ve gençler de desteklenecek.Teşvikten 54 aya kadar faydalanabilecek.

 


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