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Tüketim ürünleri devi P&G'den kazanç açıklaması

23.01.2024 - 17:06 | Son Güncelleme :
Tüketim ürünleri devi P&G'den kazanç açıklaması | Genel Haberler

Tüketim ürünleri devi Procter & Gamble (P&G) yayınladığı kazanç raporunda, fiyat artışlarının gelir artışını desteklemesi ancak bazı ürünlerin düşük performansları nedeniyle karışık bir tablo çizdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İngiliz tüketim ürünleri şirketi P&G geliri, Aralık ayında sona eren çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde üç artışla 21,4 milyar dolara yükseldi.

P&G ayrıca bünyesindeki traş bıçağı markası Gillette için yapılan 1,3 milyar dolarlık harcama nedeniyle hisse başına kazancın yüzde 12 düşerek 1,40 dolara gerilediğini bildirdi. Şirket geçen yıl, tıraş makinesi markası için oluşan ek giderleri karşılayacağını açıklamıştı. 

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Tek seferlik bu gider sayılmazsa, P&G'nin hisse başına net kazancı beklentileri aşarak yüzde 16 artışla 1,84 dolara yükseldi. Şirket, gelir artışın net satışlardaki artış ve temel faaliyet marjındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.

Ancak P&G'nin ürün hacimleri yılın dördüncü çeyreği boyunca genel olarak sabit kaldı. Organik satış büyümesi görünümünü yüzde 4 ila 5 aralığında sürdürdü.


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