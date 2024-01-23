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'Hedefimiz ABD’ye 500 milyon dolar ihracat yapmak'

23.01.2024 - 15:48 | Son Güncelleme :
'Hedefimiz ABD’ye 500 milyon dolar ihracat yapmak' | Kobi Haberleri

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, ihracatta Amerika pazarında büyümeyi hedefliyor. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “Amacımız orta vadede ABD’ye 500 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşmak ve ABD’nin tedarikçileri sıralamasında daha yukarılara çıkmak” dedi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Türkiye’nin ihracatının yüzde 43’ünü tek başına gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 21-23 Ocak 2024 tarihlerinde Las Vegas’ta düzenlenen Winter Fancy Food Show Fuarı’na katılarak, Türk su ürünlerinin tanıtımını yaptı. Sektörün yeni ticari bağlantılar yapmasına zemin hazırladı.

Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracatlarının 2023 yılında yüzde 18’lik artışla 105 milyon dolardan 123,4 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, ABD’nin yıllık gıda ithalatının 215 milyar dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller ithalatının ise; 38 milyar dolar olduğunu, Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ABD’ye ihracatının katlanarak artacak potansiyel barındırdığını bu amaçla ABD pazarına odaklandıklarını söyledi.

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SON 5 YILDA ABD'YE İHRACAT 3 KAT ARTTI

Bu yıl 48. kez gerçekleşen Winter Fancy Food Show Fuarı’na üçüncü kez katıldıkları bilgisini veren Kızıltan, “ABD pazarı, Türk su ürünleri sektörü açısından son 15 yılda Turkish Cargo’nun da seferlerini artırmasıyla güçlü bir pazar haline geldi. ABD’ye yaptığımız 123,4 milyon dolarlık ihracatın yüzde 64’lük büyük dilimini Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyelerimiz gerçekleştirdi. EİB’nin son 4 yıldır ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin bilinirliğini ve tercih edilmesini artırmak için sürdürdüğü TURQUALITY Projesi sayesinde son 5 yılda Türkiye’nin ABD’ye gıda ihracatı 2 katına, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 3 kat arttı. Bu artışın devam edeceğine inanıyoruz. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe ABD’nin tedarikçileri arasında 37. sıradayız. Amacımız orta vadede ABD’ye 500 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşmak ve ABD’nin tedarikçileri sıralamasında daha yukarılara çıkmak” şeklinde konuştu.

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Winter Fancy Food Show Fuarı’na her yıl 40’a yakın ülkeden 900 firma katılıyor ve fuar yılda 10 bin profesyonel ziyaretçi ağırlıyor.
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, fuar süresince, Türkiye’nin su ürünleri ve hayvansal mamuller alt sektörleri su ürünleri, kanatlı eti, yumurta, süt ürünleri ile ilgili tanıtım filmlerini fuar katılımcılarına gösterirken, başta Türk somonu ve levrek olmak üzere Türk su ürünlerini sergiledi.

Winter Fancy Food Show Fuarı’na Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Ufuk Atakan Demir ve İsmail Aksoy katılarak, Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörüyle ilgili ithalatçılara bilgiler verdiler.


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