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Üç ünlü marka ihaleyle satışa çıkıyor

23.01.2024 - 14:17 | Son Güncelleme :
Üç ünlü marka ihaleyle satışa çıkıyor | Genel Haberler

Ev tekstili markaları Doqu Home, Gümüşsuyu Halı ve Vellteks Tekstil, ihale yöntemiyle yapılacak satış sonrasında yeni yatırımcılarını bekliyor.

Kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı açık ihale usulü ile satışa sunulan markaların pay sahibi olan İstikbal Mobilya ve Boyteks’in 2016 yılında mülkiyeti Hazine’ye geçmişti.

Halı markası Gümüşsuyu Halı, Boyteks Tekstil AŞ’nin sahipliğindeki paylarının tamamını satışa sundu.

Gümüşsuyu - Elda Halı’nın muhammen bedeli 1 milyar 215 milyon TL olarak açıklandı.

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İstikbal Mobilya, ev tekstili markası Doqu Home’daki yüzde yüz olan payını açık ihale usulüyle satışa çıkardı. Doqu Home'un muhammen bedeli 455 milyon TL olarak belirlendi.

Açık ihale usulü ile satışa çıkarılan Vellteks Tekstil ise muhammen bedeli 1 milyar 750 milyon TL olarak duyuruldu.

Yatırımcılar düzenlenen ihalelere teklif vermeden önce satış ilanında yer alan koşulları sağladıkları takdirde, belirlenen tarihlerde üretim tesislerini gezebilecek ve elektronik ortamda sunulacak olan Bilgi Odası’ndan şirketlere ilişkin detaylı bilgilere erişim imkânı bulacak.

 


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