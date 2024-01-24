İşte yeni kök maaş hesaplama tablosu | Genel Haberler

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisini ilgilendiren maaş düzenlemesi yeniden revize edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarının yüzde 49.25 olacağını açıkladı. Buna göre kök maaşlarda da değişiklik yaşandı. Kök maaşı 6500 lira olan bir emekli en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın üzerinde aylık alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin aldıkları zam oranı aynı değildi. Buradan emeklilere de bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatırılacak" diye konuştu.

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Bu gelişmeyle birlikte kök maaşlarda da değişiklik yaşandı. Yeni kök maaşları sizler için hesapladık.

2024 YILI İÇİN YENİ KÖK MAAŞLAR

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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