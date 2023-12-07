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Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor

07.12.2023 - 14:36 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 136,5 milyar dolardan 140.1 milyar dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların rekorları kırılmış oldu.

Türkiye ekonomisindeki yükselişin öncü göstergelerinden olan Merkez Bankası'nın brüt rezervlerindeki yükseliş devam ediyor. Her hafta yeni rekor kıran brüt döviz rezervleri bu hafta da 140.1 milyar dolara yükseldi. Sadece bir haftada brüt rezervler 3,6 milyar dolar yükselmiş oldu.

​Ekonomiye yönelik para ve mali politikalar enflasyondaki yükselişin hızını kesmeye başlarken rezervlerdeki yükselişi de destekliyor. 

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Merkez'in brüt döviz rezervi 91 milyar dolar seviyesinden 93,2 milyar dolara çıkarken altın rezervleri ise 45,5 milyar dolardan 46,92 milyar dolara ulaştı.

Net uluslararası döviz rezervleri ise 34,78 milyar dolara olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta 35,8 milyar dolar seviyesindeydi.

BAKAN ŞİMŞEK: EN ÖNEMLİ HEDEFLERDEN BİRİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz…" dedi.


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