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KKM'de 24,3 milyar liralık erime

07.12.2023 - 14:07 | Son Güncelleme :
KKM'de 24,3 milyar liralık erime | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 24,3 milyar lira düşerek 2 trilyon 714 milyar 3 milyon liraya geriledi.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki bakiye düşüşünü sürdürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 2 trilyon 738 milyar 680 milyon liradan 2 trilyon 714 milyar 342 milyon liraya geriledi. 

Kredilerde ise yükseliş yaşandı. 1 Aralık haftasında krediler 11 trilyon 228 milyar liradan 11 trilyon 314 milyar liraya yükseldi. Mevduat ise 14 trilyon 164 milyar liradan 14 trilyon 146 milyar liraya düştü.

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Tüketici kredileri 1 trilyon 470 milyar liradan 1 trilyon 477 milyar liraya çıkarken kredi kartları da 1 trilyon 43 milyar liradan 1 trilyon 79 milyar liraya yükseldi.

Takipteki alacaklarda ise 175 milyar liradan 175.8 milyar liraya yükseliş gösterdi.


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