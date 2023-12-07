KKM'de 24,3 milyar liralık erime | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 24,3 milyar lira düşerek 2 trilyon 714 milyar 3 milyon liraya geriledi.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki bakiye düşüşünü sürdürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 2 trilyon 738 milyar 680 milyon liradan 2 trilyon 714 milyar 342 milyon liraya geriledi.

Kredilerde ise yükseliş yaşandı. 1 Aralık haftasında krediler 11 trilyon 228 milyar liradan 11 trilyon 314 milyar liraya yükseldi. Mevduat ise 14 trilyon 164 milyar liradan 14 trilyon 146 milyar liraya düştü.

Haberin Devamı

Tüketici kredileri 1 trilyon 470 milyar liradan 1 trilyon 477 milyar liraya çıkarken kredi kartları da 1 trilyon 43 milyar liradan 1 trilyon 79 milyar liraya yükseldi.

Takipteki alacaklarda ise 175 milyar liradan 175.8 milyar liraya yükseliş gösterdi.

Etiketler